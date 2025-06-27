Анну Курникову засняли в Майами с подросшими детьми от Энрике Иглесиаса

Редкие кадры с Анной Курниковой и тремя детьми от Энрике Иглесиаса появились в Сети. 42-летняя бывшая теннисистка была замечена во время семейного шопинга в Майами, где фотографам Daily Mail удалось запечатлеть всех ее детей вместе. 50-летнего певца в этот момент рядом не было.

Поклонников очаровали эти кадры - пара известна закрытым образом жизни. Они практически не публикуют семейные фото в соцсетях и тщательно оберегают детей от внимания публики. Особый интерес вызвал тот факт, что на фотографиях видно: Курникова полностью восстановилась после травмы ноги, из-за которой ранее передвигалась в инвалидном кресле.

Также пользователи Сети отметили, что Анна является примером натуральной красоты.

Напомним, что Курникова и Иглесиас вместе уже более 20 лет. Они познакомились в 2001 году на съемках клипа, когда Анна еще выступала в профессиональном теннисе (она входила в топ-20 мирового рейтинга). После завершения карьеры спортсменка полностью посвятила себя семье.

Ранее мы писали о том, что 15-летнюю дочь-теннисистку Марины Анисиной сравнили с Анной Курниковой.