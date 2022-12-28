Анне Семенович ободрали нос и губу, пока готовили к корпоративу

Певица Анна Семенович сообщила, что ей ободрали нос и губу, пока готовили к корпоративу. 28 декабря ей предстоит выступление.

«Нос ободрали, губу ободрали», - жаловалась певица, пока ей делали макияж.

Также исполнительница раскашлялась, когда визажист наносила ей на кожу нечто белое.

«Чем это ты меня там набрызгала?» - возмутилась певица.

«Вообще ничем», - был ответ.

Перед макияжем певице сделали ламинирование и окрашивание бровей – из-за этого они сильно выделялись на лице.

«Вот какие у меня бровки ярки заиграли», - обратила внимание звезда.

Ранее Семенович показала в соцсетях девочек 20, 13 и 8 лет, которых назвала своими дочерьми.