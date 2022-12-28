18:03, 28 декабря 2022
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Анне Семенович ободрали нос и губу, пока готовили к корпоративу
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Певица Анна Семенович сообщила, что ей ободрали нос и губу, пока готовили к корпоративу. 28 декабря ей предстоит выступление.
«Нос ободрали, губу ободрали», - жаловалась певица, пока ей делали макияж.
Также исполнительница раскашлялась, когда визажист наносила ей на кожу нечто белое.
«Чем это ты меня там набрызгала?» - возмутилась певица.
«Вообще ничем», - был ответ.
Перед макияжем певице сделали ламинирование и окрашивание бровей – из-за этого они сильно выделялись на лице.
«Вот какие у меня бровки ярки заиграли», - обратила внимание звезда.
Ранее Семенович показала в соцсетях девочек 20, 13 и 8 лет, которых назвала своими дочерьми.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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