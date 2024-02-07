Актер Джулиан Костов, отнявший роль у Биковича в «Белом лотосе»: «Я просто вне себя от счастья»

Компания HBO лишила сербско-российского актера Милоша Биковича роли в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Его заменит болгарский актер и бывший пловец Джулиан Костов.

Как пишет Deadline, Костов исполнит роль русского йога и ментора, которая изначально досталась Биковичу.

Джулиан эмоционально отреагировал на получение роли в известном сериале. Он отметил, что ему сложно описать словами свои эмоции.

«Я просто вне себя от счастья, я полон благодарности и волнения, присоединяясь к этой команде потрясающих артистов в третьем сезоне "Белого лотоса"», — написал Костов.

Джулиан Костов — болгарский актер и профессиональный пловец, известный по ролям в американских и британских фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесла роль Федора Каминского в проекте Netflix «Тень и кость».

Напомним, Милоша Биковича лишили роли в сериале из-за его политических высказываний. Он заявил, что хотел бы сняться в сериале, который ему нравится. Однако его участие в проекте стало невозможным, поскольку Бикович не готов менять свои принципы.