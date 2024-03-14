Анна Щербакова пропустит шоу Тутберидзе из-за травмы

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой, получившей травму, предстоит операция на голеностопе. Из-за этого она пропустит шоу Этери Тутберидзе.

«Щербакова пропускает шоу Тутберидзе из-за травмы. Ей предстоит операция на голеностопе», — сообщил источник ТАСС.

Пресс-служба команды тренера сообщала, что Щербакова пропустит весенний тур. Позже фигуристка пояснила, что причиной этому стала травма.

Анне Щербаковой 19 лет. В 2021 года она стала чемпионкой мира, в 2022 году — чемпионкой Европы и олимпийской чемпионкой. Также в 2021 году фигуристка в составе России выиграла золотые награды командного первенства мира.

В недавнем интервью Татьяна Тарасова высказалась о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Она убеждена, что в ситуации фигуристки виновна ее тренер. По ее мнению, только Тутберидзе могла дать спортсменке запрещенный препарат. Татьяна Тарасова назвала условие, при котором извинится перед Этери Тутберидзе.

В конце января спортивный арбитражный суд (CAS) вынес жесткий вердикт по делу Камилы Валиевой. Ее отстранили на четыре года от соревнований, а также аннулировали все победы с 2021 года. Разбирательства начались два года назад, когда фигуристку обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде в Пекине.