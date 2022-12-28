Анна Шаплыкова выйдет замуж спустя год после развода с Григорием Лепсом

Бывшая жена певца Григория Лепса Анна Шаплыкова скоро может выйти замуж, хотя с момента ее развода прошел год. Об этом сообщила таролог Мария Рэй.

Согласно ее прогнозу, Шаплыкова встретит мужчину, с которым будет состоять в отношениях, после февраля.

Нынешнее состояние бывшей жены Лепса таролог характеризует как уставшее. «В душе у женщины обида и грусть», - считает Рэй и утверждает, что Шаплыкова любыми способами пытается «забыться» и «залечить раны».

В настоящее время она не хочет никого видеть рядом и не настроена на отношения. «Но ей не судьба долго быть одной», - заключила таролог.

Ранее сообщалось о романе Шаплыковой с моделью Дмитрием Савчуком. Ни она, ни мужчина не комментировали эту информацию. Летом 2022 года Савчук прояснил ситуацию и заявил, что Шаплыкова находится в Италии с Лепсом и у них все наладилось.