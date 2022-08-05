Молодой любовник бывшей жены Лепса рассказал, что происходит в их отношениях

Осенью 2021 года супруга Григория Лепса Анна решила подать на развод. Причиной своего поступка она назвала многочисленные измены любвеобильного музыканта, с которыми просто уже не могла мириться. Сразу же после обретения статуса свободной женщины Анна Шаплыкова, по утверждениям инсайдера, закрутила роман с моделью Дмитрием Савчуком. Ни она сама, ни молодой человек не спешили комментировать свои отношения, однако впоследствии Дмитрий решил все же прояснить ситуацию.

В беседе с журналистами Савчук признался, что уже давно не видел Анну. Однако от общих знакомых он знает, что бывшим супругам удалось найти общий язык и наладить общение.

«От общих знакомых знаю, что у нее происходит, в общих чертах. И новости порой вижу. Знаю, что они сейчас в Италии, пишут, что всей семьей. Все у них наладилось», — уточнил Дмитрий Савчук.