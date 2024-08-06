Анна Семенович рассказала, почему не стала бы домохозяйкой

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович разоткровенничалась с подписчиками. Звезда ответила на один из вопросов фанатов, который спросил артистку, могла ли она когда-нибудь стать домохозяйкой.

Певица призналась, что не смогла бы стать домохозяйкой из-за своих амбиций. Артистке важно реализовывать себя в карьере и в жизни. Она добавила, что интересен тот человек, который постоянно пробует что-то новое, творит, делает, зарабатывает.

При этом Семенович уважительно относится к женщинам, занимающимся домашним хозяйством. Она понимает, что работа по дому — огромный труд, который должен хорошо оплачиваться.

Артистка выступила за то, чтобы женщина могла и умела зарабатывать себе на жизнь.

«Когда ты не зависишь от мужчины, есть у тебя опора на саму себя. Есть свой стержень и своя сила, тогда ты свободен в этом мире и можешь выбирать, что тебе нравится вообще», — сказала певица в разговоре с подписчиками.

Семенович призвала женщин получать профессию и не лениться.

Ранее исполнительница призналась, что готова простить мужчину, который поднял на нее руку.