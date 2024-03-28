Анна Семенович рассказала о состоянии матери после операции по замене сустава
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Анна Семенович рассказала о состоянии матери после операции по замене сустава. Об этом она поделилась в соцсетях.
В феврале в СМИ появилась информация о падении матери Анны Семенович и последующей госпитализации. Сообщалось, что мама певицы упала во время прогулки в своем районе, не заметив под снегом лед. У женщины диагностировали сотрясение мозга средней тяжести, перелом правый ключицы и лопатки, а также травму сустава.
Анна Семенович рассказала об операции, которую пришлось провести ее матери. По словам знаменитости, сейчас женщина чувствует себя лучше и продолжает лечение в больнице.
«Уже лучше. Она сейчас в клинике на реабилитации после замены плечевого сустава», — рассказала певица.
Ранее врачи сообщали, что послеоперационная реабилитация может занять у родственницы знаменитости до девяти месяцев.
До этого мы писали о том, что Анна Семенович прокомментировала слухи о ринопластике.