«Для здоровья и удовольствия»: Анна Семенович раскрыла подробности личной жизни

Певица Анна Семенович разоткровенничалась со своими поклонниками и рассказала о своей личной жизни. Долгое время она уходила от ответа на вопросы о наличии возлюбленного, однако решила прервать молчание.

В социальной сети один из подписчиков 45-летней звезды внезапно поинтересовался, есть ли у нее «мужчина для здоровья». Формулировка вопроса позабавила Семенович, поэтому она решила ответить. Певица не стала скрывать, что ее сердце в настоящий момент занято.

«У меня есть мужчина для здоровья и для удовольствия. Так что не переживайте за меня. Все у меня хорошо со здоровьем», – заявила Семенович.

Ранее певица рассказывала, что находится в гостевых отношениях, так как ее избранник часто бывает в длительных командировках в Европе. При этом Семенович заверяла, что такой формат отношений ее абсолютно устраивает, сообщает «Мослента».

Как мы писали, что Анне Семенович предстоит долгое лечение от кишечной инфекции, так как ее «посадили на жесткие антибиотики». Как выяснилось, знаменитость заболела во время гастрольного тура.