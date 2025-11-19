Певица Анна Семенович рассказала, что тренеры называли ее толстой в 5 лет. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Анна Семенович рассказала, как столкнулась с буллингом еще будучи ребенком. По словам знаменитости, замечания о ее лишнем весе делал ее тренер.

«Впервые о том, что я „пухлая“, мы с мамой услышали от тренера по фигурному катанию, когда мне было пять лет. В тот момент, когда я в принципе очень плохо ела», — рассказала она.

Семенович призналась, что в то время не была худой, но и лишнего веса у нее не было. Однако слова тренера на всю жизнь ей запомнились.

«До сих пор помню эту фразу, она меня, маленькую девочку, очень резанула. Я была обычным по комплекции ребенком, да, не чересчур худенькой. Но обычной, как все вокруг. Но тренерам этого было не достаточно. Они постоянно указывали, что для фигурного катания я толстая», — добавила она.

После этого певица начала свой путь похудения. По воспоминаниям Семенович, она ела по два яйца, два огурца и одному кусочку сыра в день. После окончания спортивной карьеры Семенович начала себя ограничивать уже в составе группы «Блестящие», чтобы соответствовать стандартам шоу-бизнеса. Однако уже после начала сольной карьеры певица перестала себя ограничивать в питании и выяснила, что проблема крылась в инсулинорезистентности.

