Анна Семенович раскрыла правду о знакомстве с новым ухажером

Российская актриса и певица Анна Семенович была видной красавицей для многих мужчин. Однако до ЗАГСа никогда не доходило. Недавно звезда призналась, что у нее появился новый избранник, с которым она готова пойти под венец.

Семенович держит в тайне имя и профессию своего мужчины. Однако в эфире «Ты не поверишь!» артистка рассказала, что познакомилась с возлюбленным через общих друзей. Он ее ровесник, а в плане материального достатка не бедствует.

Недавно мы рассказывали, что невменяемый поклонник похитил Семенович со сцены.