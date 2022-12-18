16:55, 18 декабря 2022
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Анна Семенович раскрыла правду о знакомстве с новым ухажером
Российская актриса и певица Анна Семенович была видной красавицей для многих мужчин. Однако до ЗАГСа никогда не доходило. Недавно звезда призналась, что у нее появился новый избранник, с которым она готова пойти под венец.
Семенович держит в тайне имя и профессию своего мужчины. Однако в эфире «Ты не поверишь!» артистка рассказала, что познакомилась с возлюбленным через общих друзей. Он ее ровесник, а в плане материального достатка не бедствует.
Недавно мы рассказывали, что невменяемый поклонник похитил Семенович со сцены.
Источник фото:freepik
Источник:ctnews.ru
Автор:Галина СьюТеги: