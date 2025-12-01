Анна Семенович напомнила Поплавской о своих поездках в зону СВО после ее критики

Недавно Яна Поплавская усомнилась, что Анна Семенович заслуженно получила медаль «За труды в культуре и искусстве». Экс-солистка «Блестящих» отреагировала на критику актрисы.

Артистка дала понять, что ее задели слова Поплавской. Семенович напомнила Яне о своих поддержке бойцов СВО.

«Яна Поплавская, наверное, не ездила на новые территории. Я много лет выступаю в госпиталях, езжу туда, выступаю для бойцов. Мы как-то пели на военной машине для ребят, которые отправлялись на передовую», — приводит слова Семенович Абзац.

Анна добавила, что часто посещала горячие точки и на протяжении 12 лет ведет социальную программу «Дембельский альбом». Певица также задалась вопросом, была ли хоть раз Поплавская на территориях, где идут боевые действия.

По мнению Семенович, всегда можно за что-то критиковать и придираться. Артистка старается не обращать на это внимания.

Медаль «За труды в культуре и искусстве» Семенович вручила лично министр культуры РФ Ольга Любимова. Однако не все положительно отнеслись к этому событию. Так, Яна Поплавская посчитала, что певица получила почетную награду скорее за внешние данные, чем за талант. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» убеждена, что поощрять нужно лишь тех, кто внес значимый вклад в развитие культуры России.

