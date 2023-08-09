Анна Седокова рассказала о предательстве солисток «ВИА Гры» во время беременности

Певица Анна Седокова вспомнила, как узнала о предательстве солисток «ВИА Гра» во время беременности. Артистка была уверена, что сможет после родов вернуться на сцену и вновь петь в коллективе. Однако ей довольно быстро нашли замену и полностью забыли. На роль третьей участницы тогда взяли Светлану Лободу.

По признанию Анны, она долго не знала, что ей делать, когда ей сообщили о беременности. Первое время она даже думала об аборте, но благодаря поддержке музыкальной группы все-таки решила оставить ребенка. Тогда все заверяли, что будут ждать Седокову назад. Но прошло совсем мало времени, а они уже во всю представляли новую солистку. Более того, она даже получала награды, для которых ничего не сделала.

«И вот на втором месяце беременности я включаю телек и вижу, что какая-то женщина получает премию как участница «Лучшей группы» на МУЗ-ТВ. Стоит на сцене, держит тарелку… И эта женщина — Лобода», - рассказала певица в подкасте «НеДудь».

Когда Анна смотрела на группу на красных дорожках по телевизору, она ждала, что ее упомянут, вспомнят хотя бы раз. Но этого не происходило. Ее буквально вычеркнули. Седокова поделилась, что в тот момент чувствовала, будто ее в мгновение не стало.

После этого артистка больше не хотела связывать себя с «ВИА Грой». Она даже отказывалась от встреч коллектива. Сейчас Анна не общается ни с одной бывшей коллегой, так как считает, что уже давно не знает этих людей.

Ранее Анна Седокова рассказала, что может заниматься сексом с мужем сутки.