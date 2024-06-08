Анна Седокова раскритиковала мужчин-попутчиков из-за их обуви. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Анна Седокова по дороге в Санкт-Петербург набросилась с критикой на пассажиров «Сапсана». Певице не понравилась обувь мужчин, которые находились в одном составе со знаменитостью.

«Мне есть, что сказать! Нет ничего хуже, чем мужчина в плохой обуви. На дворе 2024 год. Первый вагон. Человек едет в мокасинах (я гуглила это слово, да). Человек едет в „изиках“. Человек в первом вагоне едет в „адидасах“ промышленных и носочках-следочках», — написала она.

Седокова предложила создать гайд для мужчин, в котором было бы расписано, какую обувь следует носить. При этом сама певица была в кедах. Что именно она хотела видеть на ногах своих попутчиков, Седокова не уточнила.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова раскрыла, как поддерживает себя в форме.