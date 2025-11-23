Анна Седокова после вечеринки проснулась дома не одна

Анна Седокова после вечеринки обнаружила у себя дома чужую собаку. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Анна Седокова поделилась в блоге новостью — она проснулась у себя дома в компании неизвестной собаки. Позже выяснилось, что животное принадлежит другу сына певицы.

«Если вы думаете, что у меня в жизни ничего не происходит, то вы ошибаетесь! Сегодня утром я проснулась в доме с другой собакой», — рассказала она.

Напомним, у Седоковой живет собака породы Сиба-ину. Увидев нежданного гостя на своей территории питомец сначала обходил его стороной, но позже они поладили.

Сама певица призналась, что накануне перед этим была на вечеринке, с которой вернулась домой только к 2 часам ночи.

