Анна Седокова показала, как выглядела в 15 лет, в архивном видео

Певица Анна Седокова продемонстрировала, как изменилась ее внешность за 26 лет. Знаменитость опубликовала архивное видео в своих соцсетях. Об этом сообщает Газета.Ru.

Видео разделено на две части. Сначала Анна Седокова предстает на черно-белых кадрах, где будущей певице 15 лет. На кадрах она запечатлена в джемпере, без макияжа и с распущенными кудрявыми волосами.

В конце видеоролика Анна Седокова показала, как выглядит сейчас. Певица предстала перед фотографом в красном платье с вырезами и глубоким декольте, длинных перчатках и золотистых босоножках на каблуках. Седокова позировала с укладкой и ярким макияжем.

Известно, что 41-летняя знаменитость активно следит за своей фигурой. Кроме того, в июле 2023 года Анна Седокова призналась, что отказалась от алкоголя и вредной еды. Она назвала этот период «месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей». Однако такие отказы нелегко даются звезде. Так, в августе Седокова призналась, что ей сложно посещать рестораны и не заказывать любимые напитки.

В ноябре певица показала, как изменилась ее фигура после участия в программе «Последний герой». За время съемок Седокова сильно похудела.

«Даже если у тебя не осталось ничего, у тебя все еще есть ты. Планка, отжимания, пресс 15 минут в день, и результат обязательно будет», — отметила Анна Седокова.

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