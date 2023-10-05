Анна Седокова ответила на вопрос о муже фразой «всё сложно»
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Певица Анна Седокова посетила премию Жара Awards и ответила на вопрос журналистов о муже. По признанию артистки, в отношениях «все сложно».
Слова Седоковой приводит сайт Woman.ru.
Увидев певицу, корреспонденты поинтересовались: «Что с мужем?»
На этот вопрос артистка загадочно ответила: «Все сложно».
Ранее ее супруг, баскетболист Янис Тимма опубликовал видео из Турции со словами «все сложно».
Поклонники подозревают, что таким образом певица содействует продвижению клипа с аналогичным названием. Он выйдет 6 октября.
На мероприятие Седокова пришла в серебристом платье-сетке. Артистка похвасталась, что похудела на 9 кг: отказалась от алкоголя, стала правильно питаться и заниматься спортом.
Ранее супруг Седоковой сообщил о начале новой главы в жизни.