Анна Седокова ответила на вопрос о муже фразой «всё сложно»

Певица Анна Седокова посетила премию Жара Awards и ответила на вопрос журналистов о муже. По признанию артистки, в отношениях «все сложно».

Слова Седоковой приводит сайт Woman.ru.

Увидев певицу, корреспонденты поинтересовались: «Что с мужем?»

На этот вопрос артистка загадочно ответила: «Все сложно».

Ранее ее супруг, баскетболист Янис Тимма опубликовал видео из Турции со словами «все сложно».

Поклонники подозревают, что таким образом певица содействует продвижению клипа с аналогичным названием. Он выйдет 6 октября.

На мероприятие Седокова пришла в серебристом платье-сетке. Артистка похвасталась, что похудела на 9 кг: отказалась от алкоголя, стала правильно питаться и заниматься спортом.

Ранее супруг Седоковой сообщил о начале новой главы в жизни.