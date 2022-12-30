09:42, 30 декабря 2022
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Анна Седокова описала бедное детство словами «радовалась колготкам»
Фото: Freepik.com
Певица Анна Седокова рассказала, что «росла в очень бедной семье». От того было огромной радостью получить на Новый год колготки.
Исполнительница призналась, что в ее детстве «красивая одежда была из мира фантастики». Выпускное платье она перешивала из маминого старого наряда.
Вспоминая, как Дед Мороз преподнес ей на праздник колготки с блеском, Седокова написала: «Как я была рада».
Ранее певица Дженнифер Лопес рассказала о трудном детстве. Оттуда осталась ее привычка спать под колючим одеялом и терпеть зуд от шерсти на коже.
Источник фото:Freepik.com
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: