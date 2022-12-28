У зарабатывающей более 400 млн долларов Дженнифер Лопес осталась привычка из трудного детства

Певица Дженнифер Лопес, прибыль которой сейчас превышает 400 млн долларов, в детстве жила очень скромно. Денег не хватало, и приходилось спать под колючим одеялом.

По признанию певицы, в семье «не было тонны денег». Лопес укрывалась очень колючим одеялом, которое вызывало зуд на коже. Оно оставалось у знаменитости с 6 лет до подросткового возраста.

Разбогатев, певица сохранила привычку укрываться колючим одеялом.

«Самое близкое, что мне удалось найти к этому одеялу, — это классические шерстяные одеяла Hermes», - поделилась она и добавила, что дети и муж смеются над ее привычкой.

Ранее сообщалось, что один секретный продукт поможет добиться фигуры, как у Лопес.