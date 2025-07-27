Анна Седокова назвала Майами пустым городом после смерти Яниса Тиммы. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Анна Седокова на днях вернулась в Майами, США, где прожила длительное время вместе с бывшим мужем Янисом Тиммой. Однако впечатления от города у Седоковой теперь совсем другие — певица пожаловалась, что Майами стал безжизненным.

«Странный город для меня сейчас. Так изменился. Или всегда был, не знаю. Он, конечно, очень красивый. Но пустой. Почти 10 лет жизни тут. Как будто бы в нем люди разучились чувствовать. Разучились отличать важное от посредственного», — рассказала она.

Знаменитость сравнила город с человеком, который прошел через многое и теперь не доверяет другим.

«Пустые витрины и здания — как пустые сердца людей. Но я знаю, что это не город. Он не виноват. Он как проженный человек, который видел многое. И решил, что больше никого к себе не подпустит. А Майами все еще надеется!» — добавила она.

Ранее мы писали о том, что отец Яниса Тиммы объяснил главную цель иска против певицы Анны Седоковой.