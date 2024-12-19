Анна Седокова находится в тяжелом состоянии после смерти бывшего мужа

Певица Анна Седокова находится в больнице в тяжелом состоянии. Артистка еще неделю, как минимум, проведет в медицинском учреждении.

Об этом aif.ru сообщила агент певицы. По ее словам, за певицей постоянно наблюдают врачи.

«Состояние тяжелое. Неделю она точно пробудет в больнице», - рассказала представитель Седоковой.

Напомним, она оказалась в больнице после смерти бывшего мужа – баскетболиста Яниса Тиммы. Ее положили в больницу по настоянию невролога – Седокова была в состоянии аффекта.

Экс-супруг певицы умер 16 декабря – в день рождения артистки. На месте смерти рядом с телом нашли телефон с надписью «позвоните Анне». Перед кончиной Тимма отправил Седоковой букет из 101 розы.

Известно, что баскетболиста похоронят в Латвии. Транспортировку тела и похороны оплатит певица.