Анна Седокова изменила главное фото в социальных сетях после смерти Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова, пропавшая после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, изменила главное фото в соцсетях. Вместо изображения самой звезды теперь там дверь с замочной скважиной в виде сердца.

На это обратили внимание поклонники певицы. Они написали: «Новое от Анны».

Нельзя однозначно утверждать, что певица выходила в соцсети. Возможно, ее страницу ведет менеджер.

По официальным данным, певица находится в больнице, куда поступила в состоянии аффекта по совету невролога. Также сообщалось, что она в тяжелом состоянии.

Напомним, Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря. В его телефоне нашли сообщение с просьбой позвонить Анне.