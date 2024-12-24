Опубликовано 24 декабря 2024, 19:481 мин.
Анна Седокова изменила главное фото в социальных сетях после смерти Яниса Тиммы
© Starface.ru
Певица Анна Седокова, пропавшая после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, изменила главное фото в соцсетях. Вместо изображения самой звезды теперь там дверь с замочной скважиной в виде сердца.
На это обратили внимание поклонники певицы. Они написали: «Новое от Анны».
Нельзя однозначно утверждать, что певица выходила в соцсети. Возможно, ее страницу ведет менеджер.
По официальным данным, певица находится в больнице, куда поступила в состоянии аффекта по совету невролога. Также сообщалось, что она в тяжелом состоянии.
Напомним, Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря. В его телефоне нашли сообщение с просьбой позвонить Анне.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева