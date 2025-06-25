Прошла через буллинг и травлю: Анна Пересильд покорила трогательным пением на своем выпускном

16-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд Анна с отличием окончила девятый класс и получила аттестат об основном общем образовании. Звезда «Вызова» поделилась радостной новостью в социальных сетях.

Юлия показала фото и видео с выпускного дочери. На видео, снятых актрисой, Анна в длинном атласном платье белого цвета поет «А, знаешь, все еще будет». В ее исполнении композиция звучала особенно трогательно.

Дочь Алексея Учителя не просто получила аттестат — она окончила школу с отличием, вызвав гордость у родителей. Юлия не упустила случая сделать снимок с выпускницей, которая буквально светилась от счастья. Отметим, что отца Анны не было замечено на кадрах с важного события в жизни юной актрисы.

Анна признавалась, что, в школе ей пришлось непросто. Девушку обсуждали за спиной и даже устраивали бойкоты. Актриса считает, что всему виной стала ранняя популярность, которую она обрела после съемок в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

Ранее Юлия Пересильд призналась, что не хотела бы постоянно выступать с дочерью Анной и существовать «семейным подрядом».