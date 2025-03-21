Анна Пересильд ушла в компании Вани Дмитриенко со светского мероприятия

15-летняя Анна Пересильд продолжает подогревать слухи о романе с певцом Ваней Дмитриенко. Молодые люди посетили светское мероприятие и ушли с него вместе.

21 марта в Москве Юлия Пересильд презентовала мини-альбом «Мандрагора». Звезда «Слова пацана» не могла не поддержать маму и пришла на мероприятие. И не одна, а в компании 19-летнего Вани Дмитриенко.

Анна выбрала для выхода в свет сдержанный образ — серые джинсы и черный топ. Девушка отказалась от макияжа и сделала легкую укладку.

Сначала ребята стояли вместе и перешептывались, когда шла презентация альбома. В финале вечера артист попрощался с Пересильд-старшей и покинул мероприятие вместе с ее дочерью, пишет PEOPLETALK.

Недавно юная артистка снялась в клипе Дмитриенко «Цветаева». В ролике Ваня и Аня целовались, что сразу же породило слухи об их романе. По словам Пересильд, Ваня отлично целуется.

Пока неизвестно, влюблены ли артисты друг в друга или изображают чувства для коллаборации, чтобы заодно подогреть интерес аудитории.

Ранее Анна Пересильд вышла на связь в слезах. Девушка расстроилась из-за потерянного платья.