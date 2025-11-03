Анна Пересильд объяснила объявление о кастинге во второй сезон «Слова пацана»

В Сети объявили кастинг массовки для второго сезона криминального сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Исполнившая в картине роль Айгуль актриса Анна Пересильд назвала это объявление фейком.

Организаторы «кастинга» написали, что ищут энергичных и ответственных людей в возрасте от 18 лет для участия в массовых сценах. За смену актерам пообещали заплатить от 5 тыс. рублей.

Как оказалось, данное объявление разместили мошенники.

«Это фейк, товарищи», — уточнила дочь Юлии Пересильд.

В комментариях к записи отметился и Леон Кемстач, исполнивший главную роль в сериале. Актер с юмором спросил, почему его не позвали на кастинг.

Напомним, что Анна дебютировала в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нем она сыграла школьницу Айгуль. После этого актрису стали приглашать в свои проекты и другие режиссеры. А в октябре 2025 года в прокат вышла новая версия «Алисы в Стране чудес», где актрисе досталась главная роль.

Ранее Анна Пересильд призналась, что ее дедушка устроился к ней личным водителем.