Анна Нетребко отменила выступления из-за срочной операции

Певица тоже выпустила заявление и прокомментировала ситуацию со своим здоровьем, сообщает источник. «К сожалению, я вынуждена отменить мои выступления в "Набукко" в Венской государственной опере. Я много месяцев страдаю от изнурительной боли в плече, и мой доктор посоветовал мне срочно сделать операцию, а затем немедленно начать физическую реабилитацию, чтобы решить эту проблему», — рассказала артистка.