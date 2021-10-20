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Анна Нетребко отменила выступления из-за срочной операции

Оперная певица и народная артистка России Анна Нетребко отменила выступления в Венской государственной опере в «Набукко» из-за проблем со здоровьем. 50-летней артистке необходима срочная операция на плече, из-за которой она какое-то время не сможет работать.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Нетребко

Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago/Instagram

Об отмене выступлений Нетребко на ноябрь сообщила пресс-служба Венской оперы, сообщает ТАСС. «Обострившаяся проблема в правом плече вынуждает Анну Нетребко перенести срочную операцию. Поэтому ей пришлось отменить выступления в "Набукко" в Венской государственной опере», — говорится в сообщении.

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Певица тоже выпустила заявление и прокомментировала ситуацию со своим здоровьем, сообщает источник. «К сожалению, я вынуждена отменить мои выступления в "Набукко" в Венской государственной опере. Я много месяцев страдаю от изнурительной боли в плече, и мой доктор посоветовал мне срочно сделать операцию, а затем немедленно начать физическую реабилитацию, чтобы решить эту проблему», — рассказала артистка.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press, East News