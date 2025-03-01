Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов воссоединились после новостей о разводе

Брак оперных артистов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова дал трещину. Супруги решили развестись после девяти лет совместной жизни, но они продолжают общаться и совместно работать. Накануне 53-летняя Анна и 47-летний Юсиф вышли на сцену в Италии.

Экс-супруги воссоединились ради представления в Италии и сыграли влюбленных — им не составляет труда это сделать после стольких лет отношений. Соответствующие фото Нетребко опубликовала в социальных сетях.

Певица вышла замуж за азербайджанского тенора в 2015 году. В июне прошлого года они объявили о разводе. По мнению поклонников, причиной разрыва артистов стало расстояние. Анна живет и работает в Вене, а Юсиф строит карьеру в Баку.

От баритона Эрвина Шротта у Нетребко есть 16-летний сын Тьяго.

Напомним, что Анна Нетребко уже несколько лет не живет и не выступает в России. Она давно предпочитала давать концерты на зарубежных сценах, но после начала СВО окончательно сделала выбор в пользу иностранной публики.

Недавно Эйвазов впервые затронул тему отношений с оперной дивой. Он отметил, что причиной развода стали разные интересы, не вдаваясь в какие-либо подробности.