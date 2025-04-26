Анна Хилькевич считает, что над Бородиной и Сердюковой смеются ради хайпа

Актриса Анна Хилькевич заступилась за продюсера Николая Сердюкова и его невесту Ксению Бородину. Исполнительница считает, что пара не заслуживает хейта, который на нее льется в Сети.

Звезда «Универа» написала об этом в своем Telegram-канале. Хилькевич недоумевает, почему женщинам, в частности Ксении, не дают возможности радоваться своему счастью.

«И вообще, заметили, что хейт их пары стал чем-то обыденным и все пытаются на этом хайпить?» — задалась вопросом Анна.

Анна похвалила Бородину и Сердюкова за то, что они не обращают внимание на реакцию общественности и тех, кто намеренно хейтит их. Певица считает, что звездная пара живет так, как хочет.

«Коля и Ксюша — молодцы, проживают свое счастье, которое нашли друг в друге и ни на кого не смотрят. Могут себе позволить жить так, как хотят», — написала актриса.

Ранее сообщалось, что Бородина готовится к новоселью накануне свадьбы. В прошлом году она купила квартиру в Москве за 80 млн рублей.