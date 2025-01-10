Анна Хилькевич рассказала, когда покажет лицо новорожденной дочери

Российская актриса Анна Хилькевич, недавно родившая второго ребенка, все еще не показала фанатам лицо малышки. Но в своей последней публикации звезда рассказала, когда планирует сделать это.

Ранее Хилькевич сообщала, что демонстрировать всему миру внешность крохотной Оливии не очень хочет ее отец Артур. Однако, видимо, и он становится к этому понемногу готов. По словам Анны, долгожданное обнародование может произойти уже в этом году.

«Как же мне хочется показать вам Оливию. Но пока Артур не поддерживает меня в этом. Но думаю, весной/летом это случится. Но она очень смешная», — написала актриса в своем Telegram-канале.

Также Анна поведала подписчикам, что называет дочь не иначе как «маленький пузыречек-кругляшок». По ее словам, так же называли и ее саму, когда она была беременна.

Ранее актриса рассказала, как однажды праздновала Новый год с бомжом.