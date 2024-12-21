Анна Хилькевич рассказала, как праздновала Новый год с бомжом. Об этом она призналась на YouTube-канале Карины Нигай.

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что в юности влюбилась в мальчика, который был моложе нее. Молодой человек был зависим от запрещенных веществ, поэтому родители Хилькевич были против такого союза. В итоге актрисе пришлось сбежать из дома.

По словам знаменитости, во время отношений ей приходилось непросто.

«Меня тоже затянуло в тот страшный мир. В тот период я ночевала в подъезде, с бомжом отмечала Новый год», — рассказала она.

Хилькевич также призналась, что в юности пыталась пойти работать в стриптиз-клуб. Однако она не смогла раздеться и ее не взяли на работу.

Ранее мы писали о том, что Олег Майами назвал Хилькевич «угасающей звездочкой».