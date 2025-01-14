Актриса Анна Хилькевич установила камеры в доме после найма няни с проживанием

Актриса Анна Хилькевич рассказала о найме новой няни с проживанием. Из-за этого в доме она установила камеры видеонаблюдения.

Подробностями актриса поделилась в личном блоге.

«Моя эпопея с нянями продолжается. Считаю, помощники нужны, если есть такая возможность. К нам сегодня приходит новая няня с проживанием, и мой дом снова покрыт камерами», - рассказала Хилькевич.

Она предположила, что установила камеры, так как после родов «все еще бушуют гормоны».

«Я как тигрица сейчас. Очень сложно пока переносить чужого человека рядом с моей дочкой. Но я понимаю, что это нужно», - написала Хилькевич.

Ранее актриса приревновала дочь к няне из-за того, что женщина легла с ребенком спать. По мнению Хилькевич, такие моменты следовало обсуждать. Знаменитость высказала недовольство няне и забрала дочь. Интернет-пользователи по-разному отнеслись к ее поступку: одни поддержали и осудили такое сближение няни и девочки, другие считают, что это могло быть сделано с целью успокоить ребенка.