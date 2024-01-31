Анна Калашникова вышла на связь с больничной койки

Певица и модель Анна Калашникова легла на срочную пластическую операцию. Недавно артистка вышла на связь с подписчиками прямо с больничной койки.

Калашникова только оправилась от наркоза и сейчас находится в больнице.

«Операция была экстренной, чуть позже расскажу, что произошло. Но к счастью, врачи хорошие, операцию я перенесла отлично. Сейчас пока восстанавливаюсь, чтобы побыстрее вернуться домой к сыну», — цитирует певицу Kp.ru.

Анна уже не первый раз обращается к пластическим хирургам. В 2017 году ей заменили имплант в груди, а в 2021 году звезда ток-шоу решила увеличить бюст до пятого размера и сделала ягодицы более объёмными. Но, когда сошел отек после операции, грудь певицы стала выпирать в разные стороны, она выглядела ненатурально.

Ранее Калашникова пришла на вечер со звездами в платье российского дизайнера и с сумкой из Дубая. На вопрос, сама ли она одевается или прибегает к услугам стилиста, певица заявила, что чаще подбирает наряды самостоятельно. Подробности читайте в этой статье.