Калашникова пришла на вечер со звездами в платье российского дизайнера и с сумкой из Дубая

Певица и модель Анна Калашникова появилась на вечере со звездами в честь 25-летия сайта Woman.ru в платье российского дизайнера и с сумкой из Дубая. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Сегодня меня наряжал российский дизайнер Ольга Стопычева. Это платье одно эксклюзивное, сшито вручную. Мне показалось, что золото сегодня как никогда актуально», - сообщила певица.

Сумка Калашниковой выглядела не менее яркой, чем платье.

«Новая сумочка из Дубая. Дубайский дизайнер, ручная работа. Не помню название», - поделилась певица.

На вопрос, сама ли она одевается или прибегает к услугам стилиста, Калашникова заявила, что чаще подбирает наряды самостоятельно.

«Прибегаю к стилистам и сама собираю. И так, и так. Чаще сама собираю», - призналась знаменитость.

Отметим, что Стопычева – звездный дизайнер и основатель бренда. Стоимость вечерних платьев на ее странице в соцсети «ВКонтакте» начинается от 12 тыс. рублей и достигает 110 тыс.

Ранее Калашникова дала совет, как стать блогером-миллионником.