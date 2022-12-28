14:17, 28 декабря 2022
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Анна Калашникова впервые подробно рассказала, какими уколами и процедурами её изменили до предела
Фото: Komsomolskaya Pravda/East News
Певица и модель Анна Калашникова побывала в кресле косметолога перед праздниками и подробно рассказала, какие процедуры сделает, «чтобы все новогодние праздники прошли очень хорошо».
Стоит отметить, что с недавнего времени знаменитость стало не узнать. Калашникова прояснила, с помощью чего преображалась.
«Мне очень понравилась процедура Aesthefill. Мы делаем повтор спустя месяц», - сообщила Калашникова в тот момент, когда врач колола филлер в лицо.
«Также сегодня сделаем пилинг М22. Уберем немножечко купероз у носика», - рассказала певица.
Ранее стало известно, как выглядит мужчина, вколовший в губы 31 миллилитр филлера.
Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Автор:Лилия КараеваТеги:
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