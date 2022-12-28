Анна Калашникова впервые подробно рассказала, какими уколами и процедурами её изменили до предела

Певица и модель Анна Калашникова побывала в кресле косметолога перед праздниками и подробно рассказала, какие процедуры сделает, «чтобы все новогодние праздники прошли очень хорошо».

Стоит отметить, что с недавнего времени знаменитость стало не узнать. Калашникова прояснила, с помощью чего преображалась.

«Мне очень понравилась процедура Aesthefill. Мы делаем повтор спустя месяц», - сообщила Калашникова в тот момент, когда врач колола филлер в лицо.

«Также сегодня сделаем пилинг М22. Уберем немножечко купероз у носика», - рассказала певица.

Ранее стало известно, как выглядит мужчина, вколовший в губы 31 миллилитр филлера.