Анна Калашникова стала жертвой преследований бывшего водителя

Певица и модель Анна Калашникова стала жертвой преследований со стороны ее бывшего водителя.

«Он все никак не хочет уходить от меня. И теперь преследует: жутко страшно! Я его сюда не приглашала – он сам явился. Видимо, в моих социальных сетях увидел афишу сегодняшнего мероприятия и как-то смог пройти», - сказала Калашникова в разговоре с ProZvezd после того, как преследователь неожиданно появился на презентации ее новой песни.

По словам артистки, она была довольна исполнительностью и надежностью водителя, однако со временем поведение изменилось, как она говорит, «попутал берега».

Мужчина стал ревновать артистку к друзьям, коллегам и танцорам из шоу-балета, закатывал скандалы, и даже мог устроить драку - «кидался на любого человека, который, как он считал, не так на меня смотрел». «Вы просто не представляете, сколько раз мне за него было стыдно», - призналась она.

Калашникова решила уволить водителя в конце апреля, когда он в очередной раз довел ее до нервного стресса. Через месяц мужчина стал звонить, обещать, что больше так не будет и даже пытался достучаться до исполнительницы через ее маму. Девушка решила дать ему второй шанс, однако все стало только хуже: склоки, разборки, выяснение отношений.

«И уволила его уже окончательно. Теперь он ходит за мной по пятам: узнает о моих выступлениях, мероприятиях и приходит. А я, честно говоря, стала бояться. Неизвестно, что у него на уме! Я понимаю, что он в меня влюблен», - сказала Калашникова.

Бывший водитель, по словам певицы, уведомлен о том, что если преследования не прекратятся, она обратится в правоохранительные органы.

Ранее Анна Калашникова рассказала, что ее девятилетний сын Даниил хочет стать ученым или космонавтом, а не артистом.