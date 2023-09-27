Анна Калашникова сообщила о нашествии оккупантов: жилье могут отобрать в любой момент

Анна Калашникова пожаловалась на проблемы с жильем. У актрисы есть квартира в Испании, за которой, как утверждает звезда, сейчас следят представители агентства недвижимости. Об этом она рассказала в беседе с mk.ru.

«Мы очень боялись нашествия оккупантов. Там с этим серьезная проблема», – поделилась Анна.

Уже три года как квартира артистки стоит без присмотра, так как ключей ни у кого не было. Но сейчас за ее домом следит агентство недвижимости, через которое она и покупала жилье.

Анна Калашникова сильно переживала, что в квартиру могут прийти нежданные гости. Согласно законам Испании, если оккупанты атакуют дом, начнут там жить и скажут, что это их единственный кров, девушка даже не сможет их прогнать.

Однако Анна Калашникова все-таки передала ключи представителям агентства.

«В Испании же влажно, в квартире может и грибок появиться, да что угодно. Тем более она в пяти минутах от моря. Обязательно нужно проветривать, и теперь есть, кому», – пояснила актриса.

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