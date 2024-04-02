Анна Калашникова раскрыла тайну звезды «Дома-2» Либерж Кпадону

Певица Анна Калашникова поделилась эмоциями после смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону. В личном блоге знаменитость опубликовала пост с серией фото, на которых она запечатлена на съемочной площадке шоу вместе с экс-участницей проекта.

Анна Калашникова призналась, что была знакома с Либерж Кпадону, но больше общалась с ее бывшим возлюбленным.

«Куда все уходят, куда? Что же это такое, трагедия за трагедией. Вчера стало известно о смерти Либерж Кпадону, участницы проекта „Дом-2“. Либерж я знала много лет, когда она еще встречалась с Ваней Барзиковым. У ребят тогда не сложилось, хотя они оба очень хорошие. С Ваней мы до сих пор дружим, а вот с Либерж мы чаще виделись на проекте... Шок», — высказалась певица.

Артистка раскрыла и сокровенную тайну бывшей участницы «Дома-2». По словам Анны Калашниковой, Либерж Кпадону мечтала о детях. Для нее было важно найти хорошего отца для своих детей и она переживала, что может не успеть завести семью.

«Одиночество — это ужасный удел. Либерж так хотела стать мамой. „Мечтаю, Анечка, о близняшках. Но вот от кого рожать? Успею ли?“ — переживала в разговорах со мной Либерж», — поделилась Анна Калашникова.

Знаменитость призвала всех беречь своих близких и стараться проводить как можно больше времени с ними.

«Берегите своих близких, уделяйте им максимум внимания, родные», — заключила артистка.

Напомним, 31 марта стало известно о смерти Либерж Кпадону, ставшей популярной после участия в реалити-шоу «Дом-2». Выяснилось, что она скончалась в полном одиночестве больше месяца назад и никто из близких не знал о случившемся.

Ранее сообщалось о том, что соседка Либерж Кпадону по палате рассказала о последних днях ее жизни.