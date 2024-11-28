НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 ноября 2024, 09:56
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Анна Asti раскрыла свою главную мечту

Певица Анна Asti заявила, что мечтает о детях.
Анна Asti раскрыла свою главную мечту

© Starface.ru

Певица Анна Asti заявила, что мечтает о детях. Об этом сообщает портал Popcake.tv.

Певица Анна Asti представила новое концертное шоу под названием «Симфония Феникса». После окончания выступления она пообщалась с прессой. Один из журналистов поинтересовался у певицы, об исполнении какого желания она мечтает.

«Детки — это моя ближайшая мечта. Хочется, конечно, покорять мир, но еще и чтобы тебя видели человеком и понимали, как женщину. Было бы классно, если бы когда-то у меня получилось быть хорошей мамой для своего ребенка. Или не одного ребенка», — ответила певица.

Asti заявила, что будет работать над реализацией своей мечты, но призвала журналистов не торопить события.

За кулисами она также поблагодарила знаменитостей, которые пришли ее поддержать — среди них оказалась Алсу.

«Она такая классная! Мое юношество прошло под ее песни. И вот сейчас Алсу на моем концерте, дарит мне цветы и говорит, какая я молодец», — заявила Asti.

Ранее мы писали о том, что Севиль прокомментировала слухи об уходе Artik из состава дуэта Artik&Asti.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Popcake.tv
Автор:Александр Асташкин
Тег:
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