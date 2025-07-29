Анна Asti призналась, что жалеет обо всех песнях, исполненных для Artik&Asti. Об этом она рассказала в шоу Басты «Вопрос ребром».

После начала сольной карьеры и ухода из группы Artik&Asti Анне Дзюбе запретили исполнять песни коллектива. Знаменитость спросили, о каких песнях она особенно жалеет спустя годы.

«Жалею, наверное обо всех песнях. В каждой из песен была я, была моя душа, мои переживания, мои чувства какие-то, и они все мне родные исключительно», — рассказала она.

По словам Asti есть один трек, который был написан ей самой, однако и его исполнять она уже не может.

«Больше всего, наверное, жалею о той песне, которую я написала сама — она называется „Зима“. Она мне очень близка и очень ценна, потому что это был определенный период в жизни больших перемен», — вспомнила певица.

Ранее мы писали о том, что Анна Asti требует от возлюбленного пароль и запрещает ставить лайки девушкам.