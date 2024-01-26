Анна Asti не стала скрывать, что ей сложно ходить после операции на двух ногах

Певица Анна Asti вышла на связь после операции на двух ногах. Артистка призналась, что «ходить пока сложно».

Она опубликовала информацию на своей странице в соцсетях.

Певица поблагодарила всех, кто волнуется за ее здоровье, и сообщила: «Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах».

Исполнительница отметила, что хирургическое вмешательство было запланировано год назад.

«Ходить пока сложно, но все заживает как нужно, через месяц-полтора обязательно буду в строю», - рассказала Анна Asti.

Артистка поделилась еще одной новостью: вместе с командой вскоре она запустит большой проект. Работа над ним шла все последнее время. Несмотря на больничный, певица продолжает работать. Она обещала сообщить подробности позже.

Ранее стало известно, что Анна Asti проходит реабилитацию за границей. Девушку оперировали из-за редкой патологии. Об этом читайте здесь.