Аните Цой предложили отречься от России и семьи, чтобы стать мировой звездой

Певица Анита Цой рассказала, что могла стать мировой звездой. Ей поставили жесткое условие – она должна была отречься от России и от всей своей семьи. Пойти на это артистка оказалась не готова.

По признанию Аниты, какое-то время она жила в США, и тогда у нее появилась возможность остаться там навсегда и построить карьеру. Ей обещали большую популярность, но для этого она должна была полностью отказаться от своей прошлой жизни, начать все с нуля. Певица обдумывала предложение, но не могла представить, как будет без своих родных.

«Меня попросили просто отречься от России, от мужа и от маленького ребенка, которому на тот момент было три года. Это была серьезная история», - поделилась Цой на YouTube-канале Юлии Бердеров.

В итоге артистка решила отказаться. Она предполагает, что при согласии с условиями она бы сейчас могла стать второй Дженнифер Лопес. Но при этом она осознает, что сделала правильный выбор в пользу семьи и России.

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