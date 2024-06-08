Анита Цой призналась, что в юности бегала по старым крышам Санкт-Петербурга

Анита Цой приехала на Петербургский Международный экономический форум. В беседе с 78.ru певица вспомнила, как прошли ее юные годы в Северной столице.

Артистка отмечает, что часто бывает в Санкт-Петербурге из-за выступлений.

«Потом у меня в Питере большое количество друзей. Я помню, как мы еще, знаете, лет, наверное, 15 назад бегали по крышам, по старым крышам. Потом это запретили, понимаю, из-за техники безопасности, но до сих пор приезжаю сюда и вспоминаю именно эти истории», – рассказывает Анита Цой.

Певица добавила, что любит ходить не только по улицам самой Северной столицы. Она нередко бывает еще и в пригородах Санкт-Петербурга.

«Сейчас, например, мы выбрали место для проживания в Гатчине. Там красиво, спокойно, замечательная природа. В прошлый раз мы были в Пушкине. Тоже очень красиво, невероятно», – подчеркнула исполнительница хита «Небо».

Анита Цой заявила, что больше всего ждала на форуме встречи с президентом.

«Много вопросов поднималось касаемо экономики, интересные решения предложил президент в этой сфере. Много было посвящено теме взаимодействия со странами БРИКС», – поделилась она.

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