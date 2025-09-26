«Анисина поставила условие»: жена запретила Джигурде мириться с Волочковой

Шоумен Никита Джигурда раскрыл причину, по которой так и не помирился с балериной Анастасией Волочковой. Как выяснилось, жена певца Марина Анисина выступила против общения мужа с артисткой, пока она не принесет свои извинения. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Джигурда сообщил, что Анисина категорически запретила ему общаться с Волочковой из-за оскорбительных высказываний балерины в свой адрес. Анастасия звонила ему, а потом супруге, приглашала на встречу.

«У меня взбунтовалась олимпийская чемпионка, она сказала: «Я по сценарию твоей богини Волочковой играть не буду! Она нанесла оскорбление и тебе, и мне. Ни на какую пресс-конференцию, ни на какой день рождения я прошу тебя не ходить, я не пойду!». И мне Марина Анисина поставила условие», – поделился мужчина.

Напомним, что ссора между Джигурдой и Волочковой возникла после появления в соцсетях компрометирующего видео. Тогда балерина возмутилась и предположила, что Никита использует ее ради пиара. Она обратилась и к его жене с резкими высказываниями.

Джигурда выразил надежду, что они еще помирятся.

«Я защищал и защищаю Настю, несмотря на ее оскорбления и отсутствие извинений. Но она, я думаю, созреет (до извинений)», – добавил он.

