Ани Лорак сделала признание о личной жизни

Ани Лорак и Филипп Киркоров поддерживают долгую дружбу, что становилось поводом для слухов о романе звезд. Более того, поклонники утверждают, что дочь певицы является родной Киркорову, поскольку сильно похожа на поп-короля.

На днях в интервью Алене Жигаловой певица раскрыла все «карты». Ани Лорак объяснила, что Киркоров является крестным отцом Софии, но их взаимоотношения лишь дружеские.

Дело в том, что певица уважает Киркорова как личность. Он всегда проявляет внимание и заботу, а во взаимоотношениях всегда есть открытость и искренность, пишет Popcake.

«Конечно, возникла симпатия, и она есть до сих пор, но она человеческая», — пояснила знаменитость.

Ранее мы писали, что Гоген Солнцев высказался о последних месяцах жизни актера Вячеслава Гришечкина.