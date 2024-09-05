Ани Лорак раскрыла секрет избавления от тревоги и навязчивых мыслей

Певица Ани Лорак выглядит гораздо моложе своих 45 лет. Звезде удается держать себя в форме, несмотря на постоянные гастроли и изматывающие концерты. Артистка старается следить и за своим ментальным здоровьем. Знаменитость дала совет, как успокоиться, если одолевают тревожные мысли.

Спутниками ненормированного графика зачастую становятся бессонницы. Лорак уверена: чтобы от них избавиться, нужно придумать себе задачи на день. Если занять себя работой и физической активностью, сон станет гораздо лучше, уверена она. Также Каролина (настоящее имя звезды) старается гулять на свежем воздухе, медитировать и заниматься спортом — все это помогает настроиться на ночной отдых, рассказала певица в разговоре с Леди Mail.ru.

Порой исполнительницу хита «Солнце» одолевает тревога и навязчивые мысли. В этом случае она советует избегать просмотра новостей перед сном, вместо этого слушать расслабляющую музыку или смотреть что-то позитивное.

В путешествиях звезда пьет много воды, избегает вредной пищи и делает кардиотренировки. Благодаря этому она остается в отличной физической форме.

Ранее Ани Лорак вышла в свет с изменившейся до неузнаваемости 13-летней дочерью Софией. Звезда и ее наследница появились на фестивале Эмина Агаларова Dream Fest.