Ани Лорак «пропала»: после жалоб в прокуратуру певицу заменила другая девушка

Певица Ани Лорак вернулась из командировки в Корею, но теперь девушку просто не узнать. Артистка выложила в соцсетях кадры, на которых она предстала в совершенно новом для себя образе пацанки.

Исполнительница хита «Ты еще любишь» отказалась от женственных платьев и юбок. На деловых встречах она появляется в спортивном костюме и кроссовках. Кроме того, вместо пышных локонов Ани Лорак решила сделать прическу в стиле афро.

Фанаты явно не ожидали таких резких изменений.

«Потеряла изюминку. То ли Дакота, то ли Лорак», «Что это? Куда пропала наша сногшибательная Лорак?» – комментируют пользователи Сети.

Некоторые поклонники предположили, что смена имиджа связана с недавним скандалом. Дело в том, что в прошлом месяце концерт Ани Лорак в Crocus City Hall оказался под угрозой срыва. На знаменитость пожаловались в прокуратуру и требовали отменить выступление, которое должно состояться 27 сентября.

Ранее мы писали, что беременная Мария Кожевникова раскрыла опасный диагноз.