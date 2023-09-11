Ани Лорак ответила на призывы уволить ее с российского телевидения

Певица Ани Лорак впервые высказалась после возвращения на российское ТВ в своих соцсетях.

Накануне стало известно об участии Лорак в российском телепроекте «Ты супер!». Многих возмутило внезапное возвращение украинской певицы на телеэкраны. С призывами лишить Ани Лорак работы на российском ТВ выступил общественный деятель Виталий Бородин.

Мужчина заявлял, что раскроет личности причастных к возвращению певицы в Россию. На это заявление ответила сама Ани Лорак. Она призвала СМИ прекратить распространять фейки о ее помощи военным.

«В последнее время ужасаюсь количеством лживой информации о себе. По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров», — объяснила свою позицию певица.

Знаменитость также подчеркнула, что она является певицей, а не политиком. Поэтому верит в то, что музыка и любовь способны объединить народы.

«Всем нечестным СМИ советую перестать манипулировать моим именем и заниматься честной журналистикой, основанной на правдивых фактах, а не на фейковых вбросах», — рассказала Лорак.

Ранее мы писали о том, что певица покинула Россию после угроз отмены ее сентябрьского концерта в Москве. Просьбу об отмене выступления в правоохранительные органы отправил тот же самый активист Виталий Бородин.