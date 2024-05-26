Анфису Чехову заподозрили в обмане: врач заявила, что телеведущая похудела с помощью хирурга

Врач Марият Мухина заявила, что Анфиса Чехова смогла похудеть благодаря резекции желудка. Об этом специалист рассказала корреспондентам НТВ.

Анфиса Чехова уже не один год борется с лишними килограммами. Телеведущая отмечала, что в этой битве оказались бессильны диеты и спорт. По ее словам, избавиться от нежелательного веса ей помогли инъекции препаратов, на которых сидит даже ее мать.

Медики не рекомендуют принимать эти препараты с целью похудения, поскольку есть риск столкнуться с опасными побочными эффектами, в том числе нарушением работы желудка, изжогой и постоянной тошнотой.

«На самом деле я не могу сказать ничего плохого про эти препараты. У меня мама сидит на этих препаратах. Это единственный для нее путь снижения веса на данный момент», – поделилась Анфиса Чехова в шоу «Основано на реальных событиях».

Однако доктор Марият Мухина уверена, что такое резкое похудение невозможно без хирургических вмешательств.

«Мое личное мнение, как специалиста, – это бариатрия. Самый простой и легкий способ, но он непрост в плане осложнений. Нужны витамины, правильно питаться, чтобы не потерять волосы и не превратиться в сморщенное яблоко», – пояснила врач.

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