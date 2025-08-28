«Анфиса подружилась с моей бывшей женой»: жених Чеховой раскрыл подробности отношений с телеведущей

Жених телеведущей Анфисы Чеховой рассказал, как сделал ей предложение, и раскрыл подробности их отношений. По словам Александра Златопольского, невеста давно подружилась с его бывшей женой и детьми и догадывалась, что он готовился к помолвке. Об этом он сообщил Kp.ru.

В конце августа Анфиса похвасталась бриллиантовым кольцом на фоне Эйфелевой башни. Александр привез ее в Париж специально, чтобы сделать предложение именно там, и она ответила ему согласием. Продюсер признался, что их роман начался год назад. Тогда телеведущая попросилась в его новый фильм, и он не отказал. Златопольский снял возлюбленную в проекте «Любовь по Фрейду».

Продюсер отметил, что не делал чего-то сверхъестественного, чтобы покорить Чехову. По его мнению, она влюбилась в его человеческие качества.

«Я был собой – искренним, заботливым, умеющим проявлять любовью. Думаю, это главное, а красивые ухаживания – приятное дополнение и неотъемлемая часть отношений. Я ухаживал и продолжаю ухаживать за Анфисой: дарю ее любимые цветы, делаю сюрпризы», - рассказал Александр.

О предложении возлюбленные заговаривали не раз, но сам момент стал для Анфисы сюрпризом, так как продюсер спланировал все сам. Теперь же в планах у них свадьба, но пока они стараются наслаждаться статусом «жениха и невесты».

К слову, Анфиса хорошо ладит с детьми избранника, а также с его бывшей женой. Златополький тоже знаком с экс-возлюбленным телеведущей.

«У меня две дочки, да. Старшей – 18 лет, она недавно окончила школу, младшей – 11 лет. Анфиса подружилась и с ними, и с моей бывшей женой. И я в прекрасных отношениях с сыном Анфисы Соломоном и ее бывшим – Гурамом. Он, кстати, тоже планирует у меня сниматься», - поделился продюсер.

