Анфиса Чехова впервые за долгое время вышла в свет с сыном от актера Баблишвили

Телеведущая Анфиса Чехова впервые за долгое время вышла в свет с 12-летним сыном Соломоном. Они появились на премьере фильма «Осторожно! Мечты сбываются».

Кадрами с мероприятия Анфиса поделилась в социальных сетях. Она позировала на красной дорожке в синем платье длины макси с длинными рукавами. Образ она дополнила коричневым поясом. Сын же артистки был в джинсах и футболке.

«Мы с Солом пришли на премьеру фильма, где я сыграла маленькую, но яркую роль ГАИшницы», - рассказала телеведущая.

Соломона Чехова родила от актера Гурама Баблишвили. Несмотря на то, что родители мальчика не общаются после расставания, сам он поддерживает связь с отцом. Несколько раз в год он летает к нему в Тбилиси. По словам Анфисы, сын интересуется культурой родной страны папы и хорошо говорит по-грузински.

Отметим, что Анфиса Чехова личную жизнь не афиширует. В этом году она призналась, что влюбилась. Однако имя избранника не раскрыла.

Ранее Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике.